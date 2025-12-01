Marché de Noël à la Ferme aux Grives Eugénie-les-Bains
Marché de Noël à la Ferme aux Grives Eugénie-les-Bains dimanche 21 décembre 2025.
Gratuit
2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
21 décembre Marché de Noël & Winstub éphémère
Un marché de Noël comme vous n'en avez jamais vu les étals s'installent au cœur des jardins de la Ferme aux Grives, soudain métamorphosée en Winstub à la landaise. Au programme vin chaud, douceurs, trouvailles gourmandes et… une choucroute party qui promet d'inscrire le chou dans la légende.
Ferme aux Grives Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
