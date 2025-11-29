Marché de Noël à la Ferme La Fromagerie de Blanzay Blanzay

Marché de Noël à la Ferme

La Fromagerie de Blanzay 18, Villaret Blanzay Vienne

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Fromages de vache et de chèvre, chocolat, vin, pineau, cognac, légumes secs, pain, miel, aromates, tisanes, savons, pâtes… Une belle sélection de produits authentiques pour préparer les fêtes et soutenir les savoir-faire du territoire. .

La Fromagerie de Blanzay 18, Villaret Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 54 86 01 fromagerie@laposte.net

