Marché de Noël à la ferme Asencio arboriculteur et maraîcher Bourg-lès-Valence

Marché de Noël à la ferme

Asencio arboriculteur et maraîcher 2249 route de Fouillouse Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

2025-12-12

Venez passer un moment convivial !

+33 6 23 49 43 79 asencioarboriculteur@gmail.com

English :

Come and have a great time!

German :

Kommen Sie und verbringen Sie eine gesellige Zeit!

Italiano :

Venite a divertirvi!

Espanol :

¡Ven y pásalo en grande!

