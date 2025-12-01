Marché de Noël à la ferme Asencio arboriculteur et maraîcher Bourg-lès-Valence
Marché de Noël à la ferme Asencio arboriculteur et maraîcher Bourg-lès-Valence vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël à la ferme
Asencio arboriculteur et maraîcher 2249 route de Fouillouse Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 23:00:00
2025-12-12
Venez passer un moment convivial !
Asencio arboriculteur et maraîcher 2249 route de Fouillouse Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 49 43 79 asencioarboriculteur@gmail.com
English :
Come and have a great time!
German :
Kommen Sie und verbringen Sie eine gesellige Zeit!
Italiano :
Venite a divertirvi!
Espanol :
¡Ven y pásalo en grande!
