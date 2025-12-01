Marché de noël à la ferme Bulle de chèvre Anville Val-d’Auge

Marché de noël à la ferme Bulle de chèvre

Anville 355 rue du Meunier Val-d’Auge Charente

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

2025-12-21

La Bulle de Chèvre organise son marché de noël à la ferme pour la cinquième année de 10h à 16h .De nombreux producteurs et artisans. Fromages, viandes bio, volailles, confitures, légumes, savons, etc… que des produits locaux

Anville 355 rue du Meunier Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 93 29 25

English :

La Bulle de Chèvre is holding its fifth annual farm Christmas market from 10 a.m. to 4 p.m., featuring a host of producers and craftspeople. Cheeses, organic meats, poultry, jams, vegetables, soaps, etc… all local products

German :

La Bulle de Chèvre veranstaltet zum fünften Mal von 10 bis 16 Uhr seinen Weihnachtsmarkt auf dem Bauernhof.Zahlreiche Produzenten und Handwerker. Käse, Bio-Fleisch, Geflügel, Marmeladen, Gemüse, Seifen usw. nur lokale Produkte

Italiano :

La Bulle de Chèvre organizza per il quinto anno il suo mercatino di Natale in fattoria, dalle 10.00 alle 16.00. Formaggi, carni biologiche, pollame, marmellate, verdure, saponi, ecc… tutti prodotti locali

Espanol :

La Bulle de Chèvre celebra por quinto año consecutivo su mercado navideño en la granja, de 10.00 a 16.00 horas. Quesos, carnes ecológicas, aves, mermeladas, verduras, jabones, etc… todos productos locales

