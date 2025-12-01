Marché de Noël à la Ferme chez Laetitia et Yvon

24 rue de la poste Duttlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 20:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Marché de Noël au sein d’une ferme familiale avec une quelques exposants locaux et des gourmandises sucrées et salées…

Petit marché de Noël à la ferme chez Laetitia et Yvon à Duttlenheim

Divers exposants, magasin à la ferme, petite restauration sucrée et salées (gaufres, barbecue, pop corn….)

Présence de mascottes .

English :

Christmas market on a family farm with a few local exhibitors and sweet and savory treats…

German :

Weihnachtsmarkt auf einem Familienbauernhof mit einigen lokalen Ausstellern und süßen und salzigen Leckereien…

Italiano :

Mercatino di Natale in un’azienda agricola a conduzione familiare con espositori locali e specialità dolci e salate…

Espanol :

Mercado navideño en una granja familiar con expositores locales y delicias dulces y saladas…

L’événement Marché de Noël à la Ferme chez Laetitia et Yvon Duttlenheim a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig