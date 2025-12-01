Marché de Noël à la Ferme chez Laetitia et Yvon Duttlenheim
Marché de Noël à la Ferme chez Laetitia et Yvon Duttlenheim mercredi 10 décembre 2025.
Marché de Noël à la Ferme chez Laetitia et Yvon
24 rue de la poste Duttlenheim Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 20:00:00
2025-12-10
Marché de Noël au sein d’une ferme familiale avec une quelques exposants locaux et des gourmandises sucrées et salées…
Petit marché de Noël à la ferme chez Laetitia et Yvon à Duttlenheim
Divers exposants, magasin à la ferme, petite restauration sucrée et salées (gaufres, barbecue, pop corn….)
Présence de mascottes .
24 rue de la poste Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 62 09 95
English :
Christmas market on a family farm with a few local exhibitors and sweet and savory treats…
German :
Weihnachtsmarkt auf einem Familienbauernhof mit einigen lokalen Ausstellern und süßen und salzigen Leckereien…
Italiano :
Mercatino di Natale in un’azienda agricola a conduzione familiare con espositori locali e specialità dolci e salate…
Espanol :
Mercado navideño en una granja familiar con expositores locales y delicias dulces y saladas…
L’événement Marché de Noël à la Ferme chez Laetitia et Yvon Duttlenheim a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig