Marché de Noël à la Ferme de la Bassette Labaroche

Marché de Noël à la Ferme de la Bassette

727 Bassette Labaroche Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Marché de Noël avec de l’artisanat local, des produits authentiques, visite de la ferme et petite restauration locale et bio pour vous régaler.

Cette année encore, Une Ferme à la Bassette organise son Marché de Noël à la ferme !

Entourés des animaux, dans le cadre chaleureux de la ferme, venez vous laisser surprendre par tous les nouveaux exposants et la magie de Noël !

Boutique de mohair, sapins de Noël durables, livres, bijoux, artisanat local, gourmandise et création textile … bref ! vous aurez de quoi faire des heureux ! Retrouvez sur cette page la la liste des exposants

Mais aussi un coin buvette et régalade ! Vous pourrez déguster un bon vin chaud ou jus de pomme, des soupes de légumes ainsi que des crêpes sucrées et salées aux bons œufs de la ferme.

Ce sera aussi l’occasion de venir découvrir la Ferme de la Bassette, lors de balades.

Vous avez la possibilité de découvrir la ferme tout le week-end, afin d’observer les animaux, d’apprendre à connaître les chèvres Angora et la filière du Mohair.

Vous trouverez plusieurs parkings non loin de la ferme. Vous pourrez ensuite venir à la ferme à pied (entre 5 et 10 minutes de marche selon les parkings). 0 .

727 Bassette Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 6 66 90 03 87 unefermealabassette@gmail.com

English :

Christmas market with local crafts, authentic products, farm visits and local and organic snacks.

German :

Weihnachtsmarkt mit lokalem Kunsthandwerk, authentischen Produkten, Besichtigung des Bauernhofs und kleinen lokalen und biologischen Snacks, um Sie zu verwöhnen.

Italiano :

Mercatino di Natale con artigianato locale, prodotti autentici, visita alla fattoria e spuntini locali e biologici da gustare.

Espanol :

Mercado navideño con artesanía local, productos auténticos, una visita a la granja y aperitivos locales y ecológicos para degustar.

L’événement Marché de Noël à la Ferme de la Bassette Labaroche a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg