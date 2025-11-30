Marché de Noël à la Ferme du Pré de Mély

Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Le marché de Noël du Pré de Mély à Pierrefitte-ès-Bois revient le samedi 30 novembre de 10h à 17h pour une journée festive et conviviale à la ferme. Venez flâner parmi les stands d’artisans locaux, producteurs et créateurs passionnés, dans une ambiance chaleureuse et authentique. Vous y trouverez des idées cadeaux, des décorations artisanales et des gourmandises à savourer sur place. Les plus jeunes seront ravis de rencontrer les animaux de la ferme, tandis que les plus grands pourront se réchauffer autour d’un verre de vin chaud. Le marché accueillera également Miss Loiret 2025, présente de 11h à 13h pour partager ce moment convivial. Un rendez-vous champêtre et féerique, idéal pour débuter les festivités de Noël au cœur du Berry. .

Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 50 81 83 80 lepredemely@gmail.com

English :

A Christmas market at the Ferme du Pré de Mély in Pierrefitte-ès-Bois awaits you on Saturday, November 30 from 10am to 5pm. Come and meet Miss Loiret 2025 from 11am to 1pm, discover local craftsmen and farm animals, enjoy a glass of mulled wine and enjoy a convivial moment with your family.

German :

Ein Weihnachtsmarkt auf der Ferme du Pré de Mély in Pierrefitte-ès-Bois erwartet Sie am Samstag, den 30. November von 10.00 bis 17.00 Uhr. Treffen Sie von 11 bis 13 Uhr Miss Loiret 2025, entdecken Sie lokale Handwerker und Bauernhoftiere, probieren Sie einen guten Glühwein und genießen Sie einen gemütlichen Moment mit der Familie.

Italiano :

Un mercatino di Natale alla Ferme du Pré de Mély a Pierrefitte-ès-Bois vi aspetta sabato 30 novembre dalle 10.00 alle 17.00. Venite a conoscere Miss Loiret 2025 dalle 11.00 alle 13.00, scoprite gli artigiani locali e gli animali della fattoria, gustate un bicchiere di vin brulé e divertitevi con tutta la famiglia.

Espanol :

Un mercado navideño en la Ferme du Pré de Mély de Pierrefitte-ès-Bois le espera el sábado 30 de noviembre de 10:00 a 17:00 horas. Venga a conocer a Miss Loiret 2025 de 11:00 a 13:00, descubra a los artesanos locales y los animales de granja, disfrute de un vaso de vino caliente y páselo en grande con toda la familia.

