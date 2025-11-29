Marché de Noël à la ferme du Saphir Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Marché de Noël à la ferme du Saphir Ban-sur-Meurthe-Clefcy samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël à la ferme du Saphir
Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Marché de producteurs, animations, visite du Père Noël, visite libre des animaux, buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est +33 6 01 05 23 53
English :
Farmers’ market, entertainment, visit from Santa Claus, free tour of the animals, refreshments and on-site catering.
German :
Bauernmarkt, Animationen, Besuch des Weihnachtsmannes, freie Besichtigung der Tiere, Erfrischungsstände und Essen vor Ort.
Italiano :
Mercato contadino, animazione, visita di Babbo Natale, visita gratuita agli animali, rinfreschi e cibo in loco.
Espanol :
Mercado agrícola, animaciones, visita de Papá Noel, visita gratuita a los animales, refrescos y comida in situ.
