Marché de Noël à la ferme Feldbach
Marché de Noël à la ferme Feldbach samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à la ferme
19 rue de la colline Feldbach Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Marché de Noël du terroir, ateliers, restauration
Rendez-vous au marché de noël de Feldbach pour y découvrir: un marché du terroir, des concerts, des ateliers, de la restauration midi et soir, des animations et la fameuse visite du père noël !! .
19 rue de la colline Feldbach 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 93 85 39 ferme.stoessel@wanadoo.fr
English :
Local Christmas market, workshops, catering
German :
Weihnachtsmarkt mit regionalen Produkten, Workshops, Verpflegung
Italiano :
Mercatino di Natale locale, laboratori, ristorazione
Espanol :
Mercado navideño local, talleres, catering
