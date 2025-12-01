Marché de Noël à la ferme Feldbach

Marché de Noël à la ferme

19 rue de la colline Feldbach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

Marché de Noël du terroir, ateliers, restauration

Rendez-vous au marché de noël de Feldbach pour y découvrir: un marché du terroir, des concerts, des ateliers, de la restauration midi et soir, des animations et la fameuse visite du père noël !! .

19 rue de la colline Feldbach 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 93 85 39 ferme.stoessel@wanadoo.fr

English :

Local Christmas market, workshops, catering

German :

Weihnachtsmarkt mit regionalen Produkten, Workshops, Verpflegung

Italiano :

Mercatino di Natale locale, laboratori, ristorazione

Espanol :

Mercado navideño local, talleres, catering

