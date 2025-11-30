Marché de Noël à la ferme Henry Orbey

Marché de Noël à la ferme Henry

219 A Noirmont Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Vente de sapin, vin chaud, marché artisanal, exposition de matériel agricole, visite de ferme et petite restauration de produits locaux dans une ambiance conviviale.

Les Jeunes Agriculteurs du Pays Welche vous invitent à partager un moment chaleureux et gourmand !

Au menu

– Pain à burger garni de steak haché de la ferme et de fromage à raclette fermier & bio

– Soupe de légumes maison

– Fromage blanc aux épices de Noël ou sucré

Et ce n’est pas tout ! Venez flâner sur notre petit marché paysan

– Vente de sapins de Noël

– Produits fermiers

– Objets artisanaux, jouets, tables en bois, couronnes de l’Avent

– Exposition de machines agricoles

– Dégustation de vin chaud maison et bien sûr… visite de la ferme !

Un rendez-vous convivial et authentique à ne pas manquer pour petits et grands ! 0 .

219 A Noirmont Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 45 08 42 alexandrine.bonnetier@outlook.fr

English :

Christmas tree sale, mulled wine, craft market, farm equipment exhibition, farm visit and small-scale catering of local produce in a convivial atmosphere.

German :

Tannenbaumverkauf, Glühwein, Kunsthandwerkermarkt, Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten, Besuch eines Bauernhofs und kleiner Imbiss mit lokalen Produkten in einer geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Vendita di alberi di Natale, vin brulé, mercatino dell’artigianato, esposizione di attrezzature agricole, visite alla fattoria e pasti leggeri a base di prodotti locali in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Venta de árboles de Navidad, vino caliente, mercado de artesanía, exposición de maquinaria agrícola, visitas a granjas y comidas ligeras con productos locales en un ambiente agradable.

