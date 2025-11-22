Marché de Noël à la ferme Juli’ânesse Juli’Anesse Rochefort-Samson

Marché de Noël à la ferme Juli’ânesse

Juli’Anesse 1235 chemin des Ravets Rochefort-Samson Drôme

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Venez nombreux au marché de Noël à la ferme Juli’ânesse ! Dans une ambiance familiale et chaleureuse, un marché d’artisans et de producteurs, ânes et ânons, Père Noël (les après-midi), animations pour les enfants et bien d’autres surprises !

Juli’Anesse 1235 chemin des Ravets Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 60 06 88 julianesse26@gmail.com

English :

Come one, come all to the Christmas market at the Juli’ânesse farm! In a warm, family atmosphere, a market of craftsmen and producers, donkeys and donkeys, Santa Claus (in the afternoons), entertainment for children and many other surprises!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt auf dem Bauernhof Juli’ânesse! In einer familiären und gemütlichen Atmosphäre gibt es einen Kunsthandwerker- und Erzeugermarkt, Esel und Eselinnen, den Weihnachtsmann (nachmittags), Animationen für Kinder und viele andere Überraschungen!

Italiano :

Venite tutti al mercatino di Natale della fattoria Juli’ânesse! In un’atmosfera calda e familiare, un mercato di artigiani e produttori, asini e somari, Babbo Natale (nel pomeriggio), animazione per bambini e tante altre sorprese!

Espanol :

¡Vengan todos al mercado de Navidad de la granja Juli’ânesse! En un ambiente cálido y familiar, un mercado de artesanos y productores, burros y asnos, Papá Noel (por las tardes), animaciones para los niños y ¡muchas sorpresas más!

L’événement Marché de Noël à la ferme Juli’ânesse Rochefort-Samson a été mis à jour le 2025-11-15 par Valence Romans Tourisme