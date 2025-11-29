Marché de Noël à la Ferme Kienheim

Kienheim Bas-Rhin

Le Marché de Noël est de retour pour une nouvelle édition dans la cour de la Ferme KNAB Douces odeurs de vin chaud, jeux de lumières… Découvrez divers produits locaux et artisanaux bijoux et autres accessoires, poteries, gourmandises sucrées et salées, décorations hivernales… Du côté des animations, il y en a pour petits et grands musique et chants de Noël, rencontre avec le Père Noël… Un service de restauration est également disponible avec du vin chaud, jus de pomme chaud, gaufres, bretzel chaude, knacks ! 0 .

rue de l’Eglise Kienheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 58 00 69 07 fouchero@yahoo.fr

