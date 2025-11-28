Marché de Noël à la ferme Muller

Hettenschlag Haut-Rhin

Vendredi 2025-11-28 16:30:00

2025-11-28 20:30:00

2025-11-28

Produits du terroir, artisans locaux, idées cadeaux, gourmandises et animations pour petits et grands vous y attendent ! Buvette et petite restauration sur place.

6 rue de l'Eglise Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est

