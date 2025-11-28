Marché de Noël à la ferme Muller Hettenschlag
Marché de Noël à la ferme Muller Hettenschlag vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël à la ferme Muller
6 rue de l’Eglise Hettenschlag Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Vendredi 2025-11-28 16:30:00 - 20:30:00
Produits du terroir, artisans locaux, idées cadeaux, gourmandises et animations pour petits et grands vous y attendent ! Buvette et petite restauration sur place. 0 .
6 rue de l’Eglise Hettenschlag 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 28 49 69 93
