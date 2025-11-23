Marché de Noël à la ferme pédagogique Au Pré du Bonheur Allonnes
Marché de Noël à la ferme pédagogique Au Pré du Bonheur Allonnes dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël à la ferme pédagogique Au Pré du Bonheur
Allonnes Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : 
Début : 2025-11-23 10:30:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
Début : 2025-11-23 10:30:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
Date(s) :
2025-11-23
La ferme pédagogique et à visée thérapeutique Au Pré du bonheur est ravie de vous convier à son 3ème marché de Noël.
Au programme
– Visite libre de la ferme Au Pré du bonheur
– Une quinzaine d’exposants à découvrir pour vous faire plaisir ou faire plaisir
– Présence du Père Noël
– Ateliers et jeux pour enfants
– Buvette et restauration
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 23 novembre 2025 de 10h30 à 19h. .
Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 56 91 32 73 contact@aupredubonheur.fr
English :
The Au Pré du bonheur educational and therapeutic farm is delighted to invite you to its 3rd Christmas market.
German :
Der pädagogische und therapeutische Bauernhof Au Pré du bonheur freut sich, Sie zu seinem dritten Weihnachtsmarkt einzuladen.
Italiano :
La fattoria didattica e terapeutica Au Pré du bonheur è lieta di invitarvi al suo 3° mercatino di Natale.
Espanol :
La granja pedagógica y terapéutica Au Pré du bonheur tiene el placer de invitarle a su 3er mercado navideño.
