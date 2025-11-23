Marché de Noël à la ferme pédagogique Au Pré du Bonheur Allonnes

Marché de Noël à la ferme pédagogique Au Pré du Bonheur

La ferme pédagogique et à visée thérapeutique Au Pré du bonheur est ravie de vous convier à son 3ème marché de Noël.

Au programme

– Visite libre de la ferme Au Pré du bonheur

– Une quinzaine d’exposants à découvrir pour vous faire plaisir ou faire plaisir

– Présence du Père Noël

– Ateliers et jeux pour enfants

– Buvette et restauration

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 23 novembre 2025 de 10h30 à 19h. .

Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 56 91 32 73 contact@aupredubonheur.fr

English :

The Au Pré du bonheur educational and therapeutic farm is delighted to invite you to its 3rd Christmas market.

German :

Der pädagogische und therapeutische Bauernhof Au Pré du bonheur freut sich, Sie zu seinem dritten Weihnachtsmarkt einzuladen.

Italiano :

La fattoria didattica e terapeutica Au Pré du bonheur è lieta di invitarvi al suo 3° mercatino di Natale.

Espanol :

La granja pedagógica y terapéutica Au Pré du bonheur tiene el placer de invitarle a su 3er mercado navideño.

