MARCHÉ DE NOEL A LA FERME Ferme du Patis Candé Jers’aime Saint-Georges-sur-Loire

MARCHÉ DE NOEL A LA FERME Ferme du Patis Candé Jers’aime Saint-Georges-sur-Loire samedi 29 novembre 2025.

MARCHÉ DE NOEL A LA FERME

Ferme du Patis Candé Jers’aime 1053, Route des Courlis Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 15:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez découvrir le Marché des Producteurs et Artisans du territoire

Et si pour les fêtes, vous choisissiez des cadeaux et mets authentiques du territoire ?

Rendez-vous le samedi 29 novembre, auprès des stands des Producteurs canards, vins, épicerie vrac, produits laitiers, … et Artisans: laines, bois, tissus éco-responsable, cosmétiques, …

Restauration sur place ou à emporter.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook https://www.facebook.com/JersaimePatisCande/ . .

Ferme du Patis Candé Jers’aime 1053, Route des Courlis Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Come and discover the local Farmers’ and Craftsmen’s Market

German :

Entdecken Sie den Markt der Produzenten und Kunsthandwerker der Region

Italiano :

Venite a scoprire il mercato locale degli agricoltori e degli artigiani

Espanol :

Venga a descubrir el mercado local de agricultores y artesanos

L’événement MARCHÉ DE NOEL A LA FERME Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages