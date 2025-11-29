MARCHÉ DE NOEL A LA FERME Ferme du Patis Candé Jers’aime Saint-Georges-sur-Loire
MARCHÉ DE NOEL A LA FERME Ferme du Patis Candé Jers’aime Saint-Georges-sur-Loire samedi 29 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOEL A LA FERME
Ferme du Patis Candé Jers’aime 1053, Route des Courlis Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 15:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez découvrir le Marché des Producteurs et Artisans du territoire
Et si pour les fêtes, vous choisissiez des cadeaux et mets authentiques du territoire ?
Rendez-vous le samedi 29 novembre, auprès des stands des Producteurs canards, vins, épicerie vrac, produits laitiers, … et Artisans: laines, bois, tissus éco-responsable, cosmétiques, …
Restauration sur place ou à emporter.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook https://www.facebook.com/JersaimePatisCande/ . .
Ferme du Patis Candé Jers’aime 1053, Route des Courlis Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
Come and discover the local Farmers’ and Craftsmen’s Market
German :
Entdecken Sie den Markt der Produzenten und Kunsthandwerker der Region
Italiano :
Venite a scoprire il mercato locale degli agricoltori e degli artigiani
Espanol :
Venga a descubrir el mercado local de agricultores y artesanos
L’événement MARCHÉ DE NOEL A LA FERME Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages