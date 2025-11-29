Marché de Noël à la ferme

La Maison-Neuve Saint-Julien-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

.

La Maison-Neuve Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 6 48 81 09 94 mohairdesquatresaisons@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à la ferme Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays des Achards