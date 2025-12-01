Marché de Noël à la ferme Saint-Savinien
Marché de Noël à la ferme Saint-Savinien dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël à la ferme
Chez Bibi Saint-Savinien Charente-Maritime
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 12:00:00
2025-12-21
Marché de Noël à la ferme Chez Bibi .
Visite de la ferme fromage de chèvre, légumes, bijoux, beurre, canard fermier, vin chaud….
Chez Bibi Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 19 55 73
Weihnachtsmarkt auf dem Bauernhof Chez Bibi .
Besuch des Bauernhofs Ziegenkäse, Gemüse, Schmuck, Butter, Bauernente, Glühwein….
Mercatino di Natale alla fattoria Chez Bibi .
Visita alla fattoria formaggio di capra, verdure, gioielli, burro, anatra di fattoria, vin brulé….
Mercado de Navidad en la granja Chez Bibi .
Visita a la granja queso de cabra, verduras, bisutería, mantequilla, pato de granja, vino caliente….
L’événement Marché de Noël à la ferme Saint-Savinien a été mis à jour le 2025-11-20 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme