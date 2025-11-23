Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard La Bourronnière Ménigoute
Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard La Bourronnière Ménigoute samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard
La Bourronnière A la ferme Ménigoute Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Nous sommes heureux de vous convier à partager la magie de Noël;
Au programme
Vin chaud parfumé et gourmandises sucrées
Producteurs locaux, artisanat local & idées cadeaux
Moments chaleureux à vivre en famille ou entre amis
Venez flâner au cœur de l’hiver et laissez-vous envoûter par les saveurs, les lumières et la douceur de Noël. .
La Bourronnière A la ferme Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 06 25 contact@foiegras-gaillard.fr
English : Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard
German : Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard
Italiano :
Espanol : Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard
L’événement Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard Ménigoute a été mis à jour le 2025-11-21 par CC Parthenay Gâtine