Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard La Bourronnière Ménigoute

Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard

Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard La Bourronnière Ménigoute samedi 20 décembre 2025.

Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard

La Bourronnière A la ferme Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Nous sommes heureux de vous convier à partager la magie de Noël;
Au programme
Vin chaud parfumé et gourmandises sucrées
Producteurs locaux, artisanat local & idées cadeaux
Moments chaleureux à vivre en famille ou entre amis
Venez flâner au cœur de l’hiver et laissez-vous envoûter par les saveurs, les lumières et la douceur de Noël.   .

La Bourronnière A la ferme Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 06 25  contact@foiegras-gaillard.fr

English : Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard

German : Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard

Italiano :

Espanol : Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard

L’événement Marché de Noël à la ferme SARL Gaillard Ménigoute a été mis à jour le 2025-11-21 par CC Parthenay Gâtine