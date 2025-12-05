Marché de Noël à la ferme Saint-Georges-de-Bohon Terre-et-Marais
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
Nombreux producteurs et artisans locaux, vin chaud et plats chauds. .
Saint-Georges-de-Bohon Ferme du Chastel Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 86 64 02 91
