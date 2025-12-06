Marché de Noël à la ferme Mini ferme du Taillais Yquelon
Marché de Noël à la ferme Mini ferme du Taillais Yquelon samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël à la ferme
Mini ferme du Taillais 319 Rue des Fontaines Yquelon Manche
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-06
Marché de Noël regroupant divers créateurs et producteurs locaux au cœur de la mini ferme du Taillais .
Mini ferme du Taillais 319 Rue des Fontaines Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 13 70 96 12
English : Marché de Noël à la ferme
