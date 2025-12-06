Marché de Noël à la ferme Mini ferme du Taillais Yquelon

Marché de Noël à la ferme

Mini ferme du Taillais 319 Rue des Fontaines Yquelon Manche

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-06

Marché de Noël regroupant divers créateurs et producteurs locaux au cœur de la mini ferme du Taillais .

Mini ferme du Taillais 319 Rue des Fontaines Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 13 70 96 12

English : Marché de Noël à la ferme

