Marché de Noël à la Fondation La Fondation de Plouescat Plouescat

La Fondation de Plouescat 50 Boulevard de l’Europe Plouescat Finistère

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 18:30:00

Rendez-vous à La Fondation de Plouescat, pour partager un moment chaleureux et festif !

Au programme

Stands d’artisanat et de gourmandises

Boissons chaudes et douceurs de saison

Ambiance conviviale et décor féerique .

