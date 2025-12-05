Marché de Noël à la Fondation La Fondation de Plouescat Plouescat
Marché de Noël à la Fondation
La Fondation de Plouescat 50 Boulevard de l’Europe Plouescat Finistère
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-05 18:30:00
2025-12-05
Rendez-vous à La Fondation de Plouescat, pour partager un moment chaleureux et festif !
Au programme
Stands d’artisanat et de gourmandises
Boissons chaudes et douceurs de saison
Ambiance conviviale et décor féerique .
