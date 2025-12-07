Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël à La Guéroulde Salle des fêtes Breteuil

Salle des fêtes La Guéroulde Breteuil Eure

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

L’Association des parents d’élèves La Guéroulde-Cintray organise son marché de Noël

Au programme
* Divers exposants seront présents.
* Créations artisanales
* Vente de sapins de Noël
* Visite du père Noël
* Buvette et restauration, vin chaud

Informations et réservations au 06 13 47 72 97 (places limitées en intérieur).   .

Salle des fêtes La Guéroulde Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 13 47 72 97 

