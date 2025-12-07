Marché de Noël à La Guéroulde Salle des fêtes Breteuil
Marché de Noël à La Guéroulde Salle des fêtes Breteuil dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël à La Guéroulde
Salle des fêtes La Guéroulde Breteuil Eure
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
L’Association des parents d’élèves La Guéroulde-Cintray organise son marché de Noël
Au programme
* Divers exposants seront présents.
* Créations artisanales
* Vente de sapins de Noël
* Visite du père Noël
* Buvette et restauration, vin chaud
Informations et réservations au 06 13 47 72 97 (places limitées en intérieur). .
Salle des fêtes La Guéroulde Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 13 47 72 97
