Marché de Noël à La Guéroulde Salle des fêtes Breteuil

Marché de Noël à La Guéroulde

Salle des fêtes La Guéroulde Breteuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’Association des parents d’élèves La Guéroulde-Cintray organise son marché de Noël

Au programme

* Divers exposants seront présents.

* Créations artisanales

* Vente de sapins de Noël

* Visite du père Noël

* Buvette et restauration, vin chaud

Informations et réservations au 06 13 47 72 97 (places limitées en intérieur). .

Salle des fêtes La Guéroulde Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 13 47 72 97

L’événement Marché de Noël à La Guéroulde Breteuil a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure