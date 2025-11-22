Marché de Noël à la Maison des associations de Marignane Maison des associations Marignane

Marché de Noël à la Maison des associations de Marignane

Samedi 22 novembre 2025 de 10h à 18h. Maison des associations 2 chemin du couvent Marignane Bouches-du-Rhône

Venez nombreux anticiper vos cadeaux ou vous faire plaisir au marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves de l’école

Marcel Pagnol. Exposants artisans et créateurs, loisirs créatifs pour les enfants, Père Noël… buvette, friandises…

Maison des associations 2 chemin du couvent Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ape.marcelpagnol13700@gmail.com

English :

Come one, come all to the Christmas market organized by the Marcel Pagnol school parents’ association

Marcel Pagnol school. Exhibitors include craftspeople and designers, children’s crafts, Santa Claus… refreshments and sweets…

German :

Kommen Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt, der von der Elternvereinigung der Schule organisiert wird, um Geschenke zu besorgen oder sich selbst eine Freude zu machen

Marcel Pagnol organisiert wird. Aussteller von Kunsthandwerkern und Designern, kreative Freizeitaktivitäten für Kinder, Weihnachtsmann… Getränke, Süßigkeiten…

Italiano :

Venite tutti al mercatino di Natale organizzato dall’associazione dei genitori della scuola Marcel Pagnol

Scuola Marcel Pagnol. Tra gli espositori: artigiani e designer, artigianato per bambini, Babbo Natale… rinfreschi e dolciumi…

Espanol :

Venid todos al mercadillo navideño organizado por la asociación de padres del colegio Marcel Pagnol

Escuela Marcel Pagnol. Entre los expositores, artesanos y diseñadores, artesanía infantil, Papá Noel… refrescos y dulces…

L’événement Marché de Noël à la Maison des associations de Marignane Marignane a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de Marignane