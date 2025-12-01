MARCHÉ DE NOËL À LA MAISON DES VINS Limoux

MARCHÉ DE NOËL À LA MAISON DES VINS

11a Allée des Marronniers Limoux Aude

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

2ème édition du Marché de Noël de La Maison des Vins

Des vignerons, des artisans d’art et de métier de bouche locaux vous proposeront de quoi réussir vos fêtes.

Restauration sur place.

lls vous attendent de 11h à 21h dans la cour de la Maison des Vins pour vous faire déguster leurs bulles et vins tranquilles

– Domaine Capdepon

– Domaine Les Cassagnes

– Domaine Gibert

– Domaine Martinolles

– Famille Robert

– Domaine de Treilles.

Animation musicale par Les Baladins -11h 13h.

English :

2nd La Maison des Vins Christmas Market

Local winemakers, craftsmen and artisans will be on hand to offer you everything you need to make your festive season a success.

Catering on site.

from 11am to 9pm, in the courtyard of the Maison des Vins, you’ll be able to taste their bubbles and still wines:

– Domaine Capdepon

– Domaine Les Cassagnes

– Domaine Gibert

– Domaine Martinolles

– Robert family

– Domaine de Treilles.

Musical entertainment by Les Baladins -11am to 1pm.

