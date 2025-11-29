Marché de Noël à la Malouinière de la Ville Bague

Malouinière de La Ville Bague Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-06

Une vingtaine d’artisans locaux seront présents à l’intérieur de la Malouinière. Vente de décorations de Noël et pour le jardin, textile, bijoux, broderies… ainsi que présentation et dégustation de chocolats, vente d’épices, de gateaux et cakes salés, foodtruck et vin chaud.

Et bien sûr, toujours dans l’ambiance de Noël avec les décorations du parc et des intérieurs. .

Malouinière de La Ville Bague Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 02 17

English : Marché de Noël à la Malouinière de la Ville Bague

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à la Malouinière de la Ville Bague Saint-Coulomb a été mis à jour le 2025-11-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel