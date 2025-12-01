Marché de Noël à la Miellerie Miellerie des Délices au Miel Roussas

Marché de Noël à la Miellerie

Miellerie des Délices au Miel 345 impasse Pied de Bert Roussas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël Dimanche 14 décembre, de 10h à 18h Entrée libre !

Même nos abeilles se sont mises sur leur 31… elles ont promis de ne piquer que votre curiosité !

.

Miellerie des Délices au Miel 345 impasse Pied de Bert Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 57 99 info@delicesaumiel.com

English :

Christmas Market ? Sunday, December 14, 10am to 6pm ? Free admission!

Even our bees are dressed to the nines? they’ve promised to sting nothing but your curiosity!

L’événement Marché de Noël à la Miellerie Roussas a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes