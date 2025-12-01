Marché de Noël à la Miellerie Miellerie des Délices au Miel Roussas
dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël à la Miellerie
Miellerie des Délices au Miel 345 impasse Pied de Bert Roussas Drôme
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël Dimanche 14 décembre, de 10h à 18h Entrée libre !
Même nos abeilles se sont mises sur leur 31… elles ont promis de ne piquer que votre curiosité !
Miellerie des Délices au Miel 345 impasse Pied de Bert Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 57 99 info@delicesaumiel.com
English :
Christmas Market ? Sunday, December 14, 10am to 6pm ? Free admission!
Even our bees are dressed to the nines? they’ve promised to sting nothing but your curiosity!
L’événement Marché de Noël à la Miellerie Roussas a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes