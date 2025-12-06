Marché de Noël à la montagne

336 Blancrupt Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Plongez dans la magie de Noël à la montagne marché, contes, Père Noël, goûter, soirée festive et brunch montagnard. Un week-end féerique !

Venez vivre un week-end féérique au cœur de la montagne avec notre Marché de Noël !



Samedi, découvrez les stands des exposants et laissez-vous emporter par un conte de Noël raconté par Mère Noël dès 16h. Le Père Noël sera également au rendez-vous pour collecter les lettres des enfants. Partagez un goûter festif aux sons des chants de Noël, et terminez la journée autour d’un feu de bois avec vin chaud et boissons de saison.

Dimanche matin, venez flâner à nouveau parmi les étals des exposants. Artisanat, gourmandises et ambiance chaleureuse vous y attendent. Un atelier bien-être aura également lieu.

Un moment magique à partager en famille ou entre amis, idéal pour préparer les fêtes dans un cadre enchanteur. 0 .

336 Blancrupt Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 7 89 63 32 85 lesowelches@gmail.com

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas in the mountains: market, storytelling, Santa Claus, tea party, festive evening and mountain brunch. A magical weekend!

L’événement Marché de Noël à la montagne Orbey a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg