Marché de Noël à la montagne Orbey
samedi 5 décembre 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Marché de Noël à la montagne
336 Blancrupt Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Marché de Noël à la montagne : exposants locaux, contes, Père Noël, boissons chaudes et gourmandises pour un week-end féérique !
Venez vivre un week-end féérique au cœur de la montagne avec notre Marché de Noël !
Samedi, découvrez les petits exposants locaux et laissez-vous gagner par l’ambiance chaleureuse des fêtes. À 16h30, place à la lecture de contes de Noël, suivie de la remise des lettres au Père Noël. Profitez également de boissons chaudes et d’un goûter sur place pour un moment gourmand et convivial.
Dimanche, le marché se poursuit avec les stands des exposants locaux, entre artisanat, gourmandises et idées cadeaux. L’occasion parfaite de flâner, de se retrouver et de profiter pleinement de l’ambiance de Noël à la montagne.
Un rendez-vous chaleureux et familial à partager entre petits et grands, pour préparer les fêtes dans un cadre enchanteur ! 0 .
336 Blancrupt Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 7 89 63 32 85 lesowelches@gmail.com
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English :
Santa’s Mountain Market: local vendors, storytelling, Santa Claus, hot drinks, and treats for a magical weekend!
L’événement Marché de Noël à la montagne Orbey a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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