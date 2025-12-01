Marché de Noël à La Petite Maison dans la Prairie Pornic

Marché de Noël à La Petite Maison dans la Prairie

Chemin de l’Eperon Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-18 16:30:00

fin : 2025-12-18 18:30:00

2025-12-18

Venez découvrir le marché de Noël de La Petite Maison dans la Prairie à Pornic !



Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et comme chaque année, La Petite Maison dans la Prairie organise un petit marché de Noël accompagné d’un vin chaud ou d’un verre de jus de pomme.

Les producteurs présents

Les alcools d’Etienne Launay et Emmanuelle Bourgois de La Distillerie 168 (Pornic)

Les produits de la ruche de Romain et Gaëlle Gautreau de La Ferme des Brissets (Pornic)

Les confitures de Thierry Rabiller de La Petite Maison dans la Prairie (Pornic)

Les bières d’Aurore Carlier de la Brasserie D’Ici l’Aurore (Saint-Hilaire-de-Chaléons)

Produits lainiers (chaussons, semelles, plaids) de Fabien Letort et Nathalie Bougeard de la Ferme des Chardonnerets (Pornic) .

Chemin de l’Eperon Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 31 71 38 lapetitemaison44210@gmail.com

English :

Come and discover the Christmas market at La Petite Maison dans la Prairie in Pornic!

