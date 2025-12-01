Marché de Noël à la piscine ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS
Le samedi 20 décembre de 10h à 19h, venez retrouver le marché de Noël de la piscine Thérèse et Jeanne Brulé avec une sélection d’artistes et d’illustrateurices qui vous feront voir la piscine d’un autre oeil !
Le samedi 20 décembre 2025
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS