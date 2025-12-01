Marché de Noël à la piscine ! Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Le samedi 20 décembre de 10h à 19h, venez retrouver le marché de Noël de la piscine Thérèse et Jeanne Brulé avec une sélection d’artistes et d’illustrateurices qui vous feront voir la piscine d’un autre oeil !

Marché de Noël à la piscine !

Le 20 décembre de 10h à 19h venez trouver vos cadeaux de Noël pour les féru.e.s de piscine !

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS