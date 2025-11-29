Marché de Noël à la résidence César d’Estrées de Laon

Rue Devisme Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez nombreux au marché de Noël organisé par la résidence César d’Estrées à Laon pour y retrouver des accessoires en tissu, laine et macramé, du scrapbooking, de la déco pour le sapin ou la table, des bijoux ou encore des biscuits !

RV de 10h à 17h !

Venez nombreux au marché de Noël organisé par la résidence César d’Estrées à Laon pour y retrouver des accessoires en tissu, laine et macramé, du scrapbooking, de la déco pour le sapin ou la table, des bijoux ou encore des biscuits !

RV de 10h à 17h ! .

Rue Devisme Laon 02000 Aisne Hauts-de-France associationehpadchlaon@hotmail.com

English :

Come one, come all to the Christmas market organized by the César d’Estrées residence in Laon, where you’ll find fabric, wool and macramé accessories, scrapbooking, tree and table decorations, jewelry and cookies!

RV from 10 a.m. to 5 p.m.!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt, der von der Residenz César d’Estrées in Laon organisiert wird. Hier finden Sie Accessoires aus Stoff, Wolle und Makramee, Scrapbooking, Deko für den Baum oder den Tisch, Schmuck oder auch Kekse!

RV von 10 bis 17 Uhr!

Italiano :

Venite al mercatino di Natale organizzato dalla residenza César d’Estrées di Laon per trovare accessori in tessuto, lana e macramè, scrapbooking, decorazioni per l’albero o la tavola, gioielli e biscotti!

Venite dalle 10.00 alle 17.00!

Espanol :

Acérquese al mercado navideño organizado por la residencia César d’Estrées de Laon para encontrar telas, accesorios de lana y macramé, scrapbooking, adornos para el árbol o la mesa, bisutería y galletas

De 10.00 a 17.00 h

L’événement Marché de Noël à la résidence César d’Estrées de Laon Laon a été mis à jour le 2025-11-06 par OT du Pays de Laon