Marché de noël à la Résidence des Rives de l’Indre Châteauroux

8 Rue de la Bièvre Châteauroux Indre
Début : Mercredi 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
La Résidence des Rives de l’Indre vous invite pour son marché de Noël.
Plus d’informations prochainement ! .
8 Rue de la Bièvre Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 48 01
English :
The Résidence des Rives de l’Indre invites you to its Christmas market.
German :
Die Résidence des Rives de l’Indre lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein.
Italiano :
La Résidence des Rives de l’Indre vi invita al suo mercatino di Natale.
Espanol :
La Résidence des Rives de l’Indre le invita a su mercado navideño.
