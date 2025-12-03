Marché de noël à la Résidence des Rives de l’Indre

8 Rue de la Bièvre Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

La Résidence des Rives de l’Indre vous invite pour son marché de Noël.

Plus d’informations prochainement ! .

8 Rue de la Bièvre Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 48 01

English :

The Résidence des Rives de l’Indre invites you to its Christmas market.

German :

Die Résidence des Rives de l’Indre lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein.

Italiano :

La Résidence des Rives de l’Indre vi invita al suo mercatino di Natale.

Espanol :

La Résidence des Rives de l’Indre le invita a su mercado navideño.

L’événement Marché de noël à la Résidence des Rives de l’Indre Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Châteauroux Berry Tourisme