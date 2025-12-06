Marché de Noël à la résidence Domitys de Bayeux Résidence Domitys 4 chemin st Julien Bayeux
Marché de Noël à la résidence Domitys de Bayeux Résidence Domitys 4 chemin st Julien Bayeux samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël à la résidence Domitys de Bayeux
Résidence Domitys 4 chemin st Julien 4 chemin st Julien Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Bijoux, maroquineries, vêtements, coutures, décorations de Noël, fleurs, cadeaux…
Bijoux, maroquineries, vêtements, coutures, décorations de Noël, fleurs, cadeaux… .
Résidence Domitys 4 chemin st Julien 4 chemin st Julien Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 44 00 emilie.lanciaux@domitys.fr
English : Marché de Noël à la résidence Domitys de Bayeux
Jewelry, leather goods, clothing, sewing, Christmas decorations, flowers, gifts…
L’événement Marché de Noël à la résidence Domitys de Bayeux Bayeux a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Bayeux Intercom