Marché de Noël à la Résidence EMEIS Marignane Résidence EMEIS Marignane Marignane

Marché de Noël à la Résidence EMEIS Marignane

Dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 16h.

Présence du Père Noël de 14h à 16h. Résidence EMEIS Marignane 22 avenue des Combattants d’Afrique du Nord Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07

Résidence EMEIS Marignane vous invite à son marché de Noël artisanat de bois, bijoux, bougies parfumées, déco de Noël (au crochet et autre), box sablés, mugs, goodies…

Présence du Père Noêl.

Buvette et food truck sur place.

Ambiance festive assurée !

Résidence EMEIS Marignane 22 avenue des Combattants d’Afrique du Nord Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 77 02 20

English :

Résidence EMEIS Marignane invites you to its Christmas market: wood crafts, jewelry, scented candles, Christmas decorations (crochet and other), shortbread boxes, mugs, goodies…

Santa Claus will be present.

Refreshment bar and food truck on site.

Festive atmosphere guaranteed!

German :

Résidence EMEIS Marignane lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein: Kunsthandwerk aus Holz, Schmuck, Duftkerzen, Weihnachtsdekoration (gehäkelt und andere), Sablés-Boxen, Tassen, Goodies…

Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Getränke und Foodtruck vor Ort.

Festliche Stimmung garantiert!

Italiano :

La Résidence EMEIS Marignane vi invita al suo mercatino di Natale: artigianato in legno, gioielli, candele profumate, decorazioni natalizie (all’uncinetto e non solo), scatole di pasta frolla, tazze, golosità…

Babbo Natale sarà presente.

Bar e camioncino di cibo sul posto.

Atmosfera di festa garantita!

Espanol :

Résidence EMEIS Marignane le invita a su mercadillo navideño: artesanía en madera, bisutería, velas perfumadas, adornos navideños (ganchillo y otros), cajas de galletas, tazas, golosinas…

Papá Noel estará presente.

Bar y food truck in situ.

Ambiente festivo garantizado

