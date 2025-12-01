Marché de Noël à la résidence Espace et Vie Résidence Espace & Vie Crozon
Marché de Noël à la résidence Espace et Vie
Résidence Espace & Vie 35B Rue Graveran Crozon Finistère
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 18:00:00
2025-12-10
Divers artisans et producteurs
Restauration (crêpes et vin chaud)
Spectacle Danse 2000
Présence du père Noël .
