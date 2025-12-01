Marché de Noël à la résidence Espace et Vie Résidence Espace & Vie Crozon

Marché de Noël à la résidence Espace et Vie

Résidence Espace & Vie 35B Rue Graveran Crozon Finistère

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

2025-12-10

Divers artisans et producteurs

Restauration (crêpes et vin chaud)

Spectacle Danse 2000

Présence du père Noël .

