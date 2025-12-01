MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE ESPACE ET VIE Résidence Espace et Vie Pornichet
MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE ESPACE ET VIE Résidence Espace et Vie Pornichet mercredi 10 décembre 2025.
Marché de Noël.
Stands de caramels, décoration, bijoux de créateurs, vin chaud …
Où ?
Quand ?
Mercredi 10 décembre
⏰ Horaires ?
De 10h30 à 16h30
L’entrée est-elle payante ?
Non, l’entrée est gratuite !
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite. .
Résidence Espace et Vie 40 boulevard de l'hippodrome Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Christmas market.
