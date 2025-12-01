MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE ESPACE ET VIE Résidence Espace et Vie Pornichet

MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE ESPACE ET VIE Résidence Espace et Vie Pornichet mercredi 10 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE ESPACE ET VIE

Résidence Espace et Vie 40 boulevard de l’hippodrome Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10 16:30:00

Date(s) :
2025-12-10

Marché de Noël.
Stands de caramels, décoration, bijoux de créateurs, vin chaud …

 Où ?
Résidence Espace et Vie
 

 Quand ?
Mercredi 10 décembre

⏰ Horaires ?
De 10h30 à 16h30
 

 L’entrée est-elle payante ?
Non, l’entrée est gratuite !
 

♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.   .

Résidence Espace et Vie 40 boulevard de l’hippodrome Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 49 00 

English :

Christmas market.

L’événement MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE ESPACE ET VIE Pornichet a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT44