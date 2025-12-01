MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE ESPACE ET VIE Résidence Espace et Vie Pornichet

MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE ESPACE ET VIE

Marché de Noël.

Stands de caramels, décoration, bijoux de créateurs, vin chaud …

Où ?

Résidence Espace et Vie



Quand ?

Mercredi 10 décembre

⏰ Horaires ?

De 10h30 à 16h30



L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite !



♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite. .

English :

Christmas market.

