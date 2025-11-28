Marché de Noël à la Résidence Nahoma Résidence Nahoma Nevers Nevers
Marché de Noël à la Résidence Nahoma Résidence Nahoma Nevers Nevers vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël à la Résidence Nahoma
Résidence Nahoma Nevers 39 Rue Jean Gautherin Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-28 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28
La Résidence Nahoma à NEVERS vous invite à leur Marché de Noël le vendredi 28 novembre de 10h à 18h. Sur place, vous trouverez plusieurs stands de producteurs locaux et d’artisanat…
Ouvert à tous.
Possibilité de visiter la Résidence Nahoma et tombola.
Infos au 03.86.70.97.40 .
Résidence Nahoma Nevers 39 Rue Jean Gautherin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 97 40 contact.nevers@nahoma.fr
English : Marché de Noël à la Résidence Nahoma
German : Marché de Noël à la Résidence Nahoma
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël à la Résidence Nahoma Nevers a été mis à jour le 2025-11-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)