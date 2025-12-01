MARCHÉ DE NOËL À LA RIPOSTE LA RIPOSTE Calmont

MARCHÉ DE NOËL À LA RIPOSTE

LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Noël s’invite à la Riposte !

Rendez-vous le samedi 13 décembre pour de nombreuses animations !

Toute la journée Marché créateur·ice·s

Plusieurs stands avec des créations originales variées proposées par des artistes engagé·e·s

– Peinture sur céramique Édition fêtes de fin d’année — À partir de 3 € la pièce

– Tatouages Mini flashs stick and poke avec @bettinalou — de 50 à 100 €

– Coloriage & collage Des coloriages engagés et festifs, ainsi que des collages pour créer vos propres cartes de vœux — Prix libre

De 10h à 12h30 — Atelier maisons pain d’épices Créez et décorez votre petite maison à garder ou à offrir

Ouvert à tou·te·s — Prix libre

De 15h à 16h — Atelier aquarelle moderne Cours d’initiation à l’aquarelle intuitive, réalisation de cartes de vœux de Noël (+15 ans) — 15 €

De 16h à 17h — Maquillage fantastique (enfants) — Prix libre

A 19h — Concert Thala & Miki Fernandez Un duo inspiré par le flamenco, les sonorités méditerranéennes et le jazz moderne — Prix libre

À manger

Soupe maison, grilled cheese, crêpes et gaufres

Informations, tarifs & réservations

0676768414

laripostecafeculturel@gmail.com .

