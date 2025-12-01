MARCHÉ DE NOËL À LA RIPOSTE LA RIPOSTE Calmont
MARCHÉ DE NOËL À LA RIPOSTE
LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Noël s’invite à la Riposte !
Rendez-vous le samedi 13 décembre pour de nombreuses animations !
Toute la journée Marché créateur·ice·s
Plusieurs stands avec des créations originales variées proposées par des artistes engagé·e·s
– Peinture sur céramique Édition fêtes de fin d’année — À partir de 3 € la pièce
– Tatouages Mini flashs stick and poke avec @bettinalou — de 50 à 100 €
– Coloriage & collage Des coloriages engagés et festifs, ainsi que des collages pour créer vos propres cartes de vœux — Prix libre
De 10h à 12h30 — Atelier maisons pain d’épices Créez et décorez votre petite maison à garder ou à offrir
Ouvert à tou·te·s — Prix libre
De 15h à 16h — Atelier aquarelle moderne Cours d’initiation à l’aquarelle intuitive, réalisation de cartes de vœux de Noël (+15 ans) — 15 €
De 16h à 17h — Maquillage fantastique (enfants) — Prix libre
A 19h — Concert Thala & Miki Fernandez Un duo inspiré par le flamenco, les sonorités méditerranéennes et le jazz moderne — Prix libre
À manger
Soupe maison, grilled cheese, crêpes et gaufres
Informations, tarifs & réservations
0676768414
laripostecafeculturel@gmail.com .
LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie
English :
Christmas at the Riposte!
German :
Weihnachten lädt sich in La Riposte ein!
Italiano :
Natale al Riposte!
Espanol :
Navidad en el Riposte
