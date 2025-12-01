Marché de Noël à La Roche-Clermault La Roche-Clermault
Marché de Noël à La Roche-Clermault La Roche-Clermault vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël à La Roche-Clermault
13 Route du Coteau La Roche-Clermault Indre-et-Loire
Début : Vendredi 2025-12-19
Au programme feu d’artifice, food-trucks, visite du père noël, artisanat local, dégustation, huîtres et encore beaucoup de belles animations pour cette soirée de fête.
13 Route du Coteau La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comitedesfetes.larocheclermault@gmail.com
English :
On the program: fireworks, food-trucks, a visit from Santa Claus, local crafts, tastings, oysters and lots more great entertainment for this festive evening.
German :
Auf dem Programm stehen Feuerwerk, Foodtrucks, der Besuch des Weihnachtsmanns, lokales Kunsthandwerk, Verkostungen, Austern und noch viele weitere schöne Veranstaltungen für diesen festlichen Abend.
Italiano :
In programma: fuochi d’artificio, food-truck, visita di Babbo Natale, artigianato locale, degustazioni, ostriche e tanto altro intrattenimento per questa serata di festa.
Espanol :
En el programa: fuegos artificiales, food-trucks, la visita de Papá Noel, artesanía local, degustaciones, ostras y muchas más animaciones para esta velada festiva.
