Marché de Noël à La Roche-Clermault La Roche-Clermault

Marché de Noël à La Roche-Clermault

13 Route du Coteau La Roche-Clermault Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Au programme feu d’artifice, food-trucks, visite du père noël, artisanat local, dégustation, huîtres et encore beaucoup de belles animations pour cette soirée de fête.

13 Route du Coteau La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comitedesfetes.larocheclermault@gmail.com

English :

On the program: fireworks, food-trucks, a visit from Santa Claus, local crafts, tastings, oysters and lots more great entertainment for this festive evening.

German :

Auf dem Programm stehen Feuerwerk, Foodtrucks, der Besuch des Weihnachtsmanns, lokales Kunsthandwerk, Verkostungen, Austern und noch viele weitere schöne Veranstaltungen für diesen festlichen Abend.

Italiano :

In programma: fuochi d’artificio, food-truck, visita di Babbo Natale, artigianato locale, degustazioni, ostriche e tanto altro intrattenimento per questa serata di festa.

Espanol :

En el programa: fuegos artificiales, food-trucks, la visita de Papá Noel, artesanía local, degustaciones, ostras y muchas más animaciones para esta velada festiva.

