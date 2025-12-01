Marché de Noël à La Roche-Maurice Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice
Marché de Noël à La Roche-Maurice
Complexe Roc’h Morvan Allée du Pontois La Roche-Maurice Finistère
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Le Volant Rochois organise son marché de Noël !
Producteurs et artisans locaux, visite du Père-Noël à 17h, buvette et restauration sur place.
Entrée libre, ouvert à tous. .
