Marché de Noël à La Roche-Maurice Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice

Marché de Noël à La Roche-Maurice

Complexe Roc’h Morvan Allée du Pontois La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Volant Rochois organise son marché de Noël !

Producteurs et artisans locaux, visite du Père-Noël à 17h, buvette et restauration sur place.

Entrée libre, ouvert à tous. .

Complexe Roc’h Morvan Allée du Pontois La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne

English :

L’événement Marché de Noël à La Roche-Maurice La Roche-Maurice a été mis à jour le 2025-12-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS