Marché de noël à la rotonde coubertin Thaon-les-Vosges

Marché de noël à la rotonde

coubertin La Rotonde Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 15:00:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le grand marché de Noël à la Rotonde revient cette année en intérieur et extérieur !

De 15h à minuit, venez découvrir les exposants sur place qui vous proposeront idées cadeaux, produits du terroir, décorations…

Une petite faim ? Restauration et buvette seront sur place pour réchauffer vos papilles et passer un bon moment entre amis !

Défilés de tracteurs lumineux.

Parades à 18h30, 19h30 et 20h30Tout public

0 .

coubertin La Rotonde Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 15 45

English :

The big Christmas market at La Rotonde is back this year, indoors and out!

From 3pm to midnight, come and discover the exhibitors on site: gift ideas, local produce, decorations…

Feeling hungry? Food and refreshments will be on hand to warm up your taste buds and enjoy a good time with friends!

Parades of illuminated tractors.

Parades at 6:30, 7:30 and 8:30 p.m

L’événement Marché de noël à la rotonde Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2025-12-03 par OT EPINAL ET SA REGION