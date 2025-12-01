Marché de noël à la rotonde coubertin Thaon-les-Vosges
Marché de noël à la rotonde coubertin Thaon-les-Vosges vendredi 12 décembre 2025.
Marché de noël à la rotonde
coubertin La Rotonde Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 15:00:00
fin : 2025-12-12 23:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Le grand marché de Noël à la Rotonde revient cette année en intérieur et extérieur !
De 15h à minuit, venez découvrir les exposants sur place qui vous proposeront idées cadeaux, produits du terroir, décorations…
Une petite faim ? Restauration et buvette seront sur place pour réchauffer vos papilles et passer un bon moment entre amis !
Défilés de tracteurs lumineux.
Parades à 18h30, 19h30 et 20h30Tout public
0 .
coubertin La Rotonde Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 15 45
English :
The big Christmas market at La Rotonde is back this year, indoors and out!
From 3pm to midnight, come and discover the exhibitors on site: gift ideas, local produce, decorations…
Feeling hungry? Food and refreshments will be on hand to warm up your taste buds and enjoy a good time with friends!
Parades of illuminated tractors.
Parades at 6:30, 7:30 and 8:30 p.m
