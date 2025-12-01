Marché de Noël à La Salève Résidence Autonomie La Salève Agen
Marché de Noël à La Salève
Résidence Autonomie La Salève 73 Rue Jean Laffore Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
La Résidence Autonomie La Salève à Agen organise son marché de Noël, ouvert aux résidents comme au public. Une dizaine de producteurs locaux, artisans et associations vous y attendent pour partager un moment convivial, découvrir la résidence et profiter de l’esprit festif de Noël.
Résidence Autonomie La Salève 73 Rue Jean Laffore Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 98 98
English : Marché de Noël à La Salève
The Résidence Autonomie La Salève in Agen is holding its Christmas market, open to residents and the public alike. A dozen local producers, craftsmen and associations are waiting for you to share a convivial moment, discover the residence and enjoy the festive spirit of Christmas.
