Marché de Noël à La Salève Résidence Autonomie La Salève Agen

Marché de Noël à La Salève

Résidence Autonomie La Salève 73 Rue Jean Laffore Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La Résidence Autonomie La Salève à Agen organise son marché de Noël, ouvert aux résidents comme au public. Une dizaine de producteurs locaux, artisans et associations vous y attendent pour partager un moment convivial, découvrir la résidence et profiter de l’esprit festif de Noël.

La Résidence Autonomie La Salève à Agen organise son marché de Noël, ouvert aux résidents comme au public. Une dizaine de producteurs locaux, artisans et associations vous y attendent pour partager un moment convivial, découvrir la résidence et profiter de l’esprit festif de Noël. .

Résidence Autonomie La Salève 73 Rue Jean Laffore Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 98 98

English : Marché de Noël à La Salève

The Résidence Autonomie La Salève in Agen is holding its Christmas market, open to residents and the public alike. A dozen local producers, craftsmen and associations are waiting for you to share a convivial moment, discover the residence and enjoy the festive spirit of Christmas.

L’événement Marché de Noël à La Salève Agen a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Destination Agen