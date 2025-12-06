Marché de Noël à la Selle-Craonnaise

Salle de l’Orion La Selle-Craonnaise Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël à la Selle-Craonnaise

La commune de la Selle-Craonnaise organise son marché de noël le 05 décembre à partir de 15h à la salle de l’orion. .

Salle de l’Orion La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 16 71

English :

Christmas market at La Selle-Craonnaise

German :

Weihnachtsmarkt in La Selle-Craonnaise

Italiano :

Mercatino di Natale a La Selle-Craonnaise

Espanol :

Mercado de Navidad en La Selle-Craonnaise

L’événement Marché de Noël à la Selle-Craonnaise La Selle-Craonnaise a été mis à jour le 2025-10-28 par SUD MAYENNE