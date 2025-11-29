Marché de Noël à la Tuilerie Bossy Tuilerie Bossy Gardanne

Marché de Noël à la Tuilerie Bossy

Du samedi 29 au dimanche 30 novembre de 10h à 18h. Tuilerie Bossy 1285 Chemin Du Moulin du Fort Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Les 29 et 30 novembre, la Tuilerie Bossy s’anime et s’ouvre au public.

Un lieu où artistes et artisans travaillent chaque jour des matières multiples terre, bois, métal, textile, sons, couleurs…

Des mains qui cherchent, qui affinent, qui donnent forme.

Dans leurs ateliers, les résidents vous accueilleront pour partager ce qui les fait créer l’attention au geste, la patience, l’émotion de l’objet qui naît.



À leurs côtés, 16 artisans invités présenteront des pièces choisies pour leur sensibilité et leur singularité.

Un moment pour ralentir, observer, toucher. Pour entrer dans l’hiver avec douceur.



Et parce que Noël se partage en famille

✨ Ateliers et jeux pour les enfants

✨ Contes et petites découvertes

✨ Pause gourmande préparée avec soin

Ambiance musicale chaleureuse .

Tuilerie Bossy 1285 Chemin Du Moulin du Fort Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 25 22

