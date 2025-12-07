Marché de Noël à L’Absie

Salle des fêtes Yvonne Limoge L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël avec de nombreux exposants. Vous pourrez trouver des produits locaux, bijoux, spécialités, beauté, des idées cadeaux pour Noël.

Bar et food truck sur place.

Présence du Père Noël à partir de 16 h. .

Salle des fêtes Yvonne Limoge L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 85 74 06 cdabsie79@gmail.com

English : Marché de Noël à L’Absie

German : Marché de Noël à L’Absie

Italiano :

Espanol : Marché de Noël à L’Absie

L’événement Marché de Noël à L’Absie L’Absie a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Bocage Bressuirais