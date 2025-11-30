Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

Marché de Noël à Lacapelle-Marival

Marché de Noël à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël à Lacapelle-Marival

Place du Fort Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :
2025-11-30

Marché de Noël festif avec restauration, artisanat local et idées cadeaux
Marché de Noël festif avec restauration, artisanat local et idées cadeaux. Un rendez-vous convivial pour petits et grands autour de nombreuses animations.   .

Place du Fort Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie  

English :

Festive Christmas market with food, local crafts and gift ideas

German :

Festlicher Weihnachtsmarkt mit Essen, lokalem Kunsthandwerk und Geschenkideen

Italiano :

Festoso mercatino di Natale con ristoranti, artigianato locale e idee regalo

Espanol :

Festivo mercado navideño con restaurantes, artesanía local e ideas para regalos

L’événement Marché de Noël à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Lacapelle Marival