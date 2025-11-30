Marché de Noël à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

Marché de Noël à Lacapelle-Marival

Place du Fort Lacapelle-Marival Lot

Gratuit

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Marché de Noël festif avec restauration, artisanat local et idées cadeaux

Place du Fort Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie

English :

Festive Christmas market with food, local crafts and gift ideas

German :

Festlicher Weihnachtsmarkt mit Essen, lokalem Kunsthandwerk und Geschenkideen

Italiano :

Festoso mercatino di Natale con ristoranti, artigianato locale e idee regalo

Espanol :

Festivo mercado navideño con restaurantes, artesanía local e ideas para regalos

