Marché de Noël à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

Marché de Noël à Lacapelle-Marival
dimanche 30 novembre 2025.
Place du Fort
Lacapelle-Marival
Lot
10:00:00
18:00:00
2025-11-30
Marché de Noël festif avec restauration, artisanat local et idées cadeaux
Marché de Noël festif avec restauration, artisanat local et idées cadeaux. Un rendez-vous convivial pour petits et grands autour de nombreuses animations. .
English :
Festive Christmas market with food, local crafts and gift ideas
German :
Festlicher Weihnachtsmarkt mit Essen, lokalem Kunsthandwerk und Geschenkideen
Italiano :
Festoso mercatino di Natale con ristoranti, artigianato locale e idee regalo
Espanol :
Festivo mercado navideño con restaurantes, artesanía local e ideas para regalos
