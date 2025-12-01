Marché de Noël à Lacroix-Barrez

Lacroix-Barrez Aveyron

Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Venez flâner au marché de Noël, ses stands, ses ateliers, ses boissons chaudes…. Sans oublier la visite du père Noël !

A partir de 14h30 Marché de Noël à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez avec de nombreux stands déco, bijoux, producteurs locaux, artisans créateurs…

Venez profiter de café, vin chaud, chocolat chaud et gaufres.

Visite du Père Noêl.

Organisé par le Comité d’animations de Lacroix-Barrez. .

English :

Come and stroll through the Christmas market, its stalls, its workshops, its hot drinks…. And don’t forget the visit of Santa Claus!

