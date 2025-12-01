Marché de Noël à L’Aiguillon-la-Presqu’île SALLE MAURICE MILCENT L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marché de Noël à L’Aiguillon-la-Presqu’île

SALLE MAURICE MILCENT Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Ouvert à tous, petits et grands. Marché de Noël, spectacle de magie, goûter, retraite aux flambeaux, feu d’artifice !

Marché de Noël de 10h à 18h

Spectacle de magie de 15h à 16h30

Goûter à 16h30

Retraite aux flambeaux à 17h30

Feu d’artifice à 18h30 ! Tiré depuis la digue du parc

-Entrée gratuite pour tous-

Vin chaud, restauration sur place et food truck. .

SALLE MAURICE MILCENT Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire ape.aiguillon@gmail.com

English :

Open to all, young and old. Christmas market, magic show, tea party, torchlight procession, fireworks!

L’événement Marché de Noël à L’Aiguillon-la-Presqu’île L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud