Marché de Noël à L’Aiguillon-la-Presqu’île SALLE MAURICE MILCENT L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marché de Noël à L’Aiguillon-la-Presqu’île
SALLE MAURICE MILCENT Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Ouvert à tous, petits et grands. Marché de Noël, spectacle de magie, goûter, retraite aux flambeaux, feu d’artifice !
Marché de Noël de 10h à 18h
Spectacle de magie de 15h à 16h30
Goûter à 16h30
Retraite aux flambeaux à 17h30
Feu d’artifice à 18h30 ! Tiré depuis la digue du parc
-Entrée gratuite pour tous-
Vin chaud, restauration sur place et food truck. .
English :
Open to all, young and old. Christmas market, magic show, tea party, torchlight procession, fireworks!
