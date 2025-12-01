Marché de Noël à l’Alba Saint-Malo Plage du Sillon Digue du Sillon Saint-Malo

Marché de Noël à l’Alba Saint-Malo Plage du Sillon

Digue du Sillon 17 Rue des Dunes Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Face à la mer, l’hôtel Alba vous accueille à l’occasion de son marché de Noël, pour la première édition.

Au programme: salon de thé de Noël et ses délicieux gâteaux, cocktails et vin chaud, vente de créateurs locaux, rencontre avec des auteurs. Le tout, face à la mer, avec une vue spectaculaire.

Créateurs présents

Samedi 20 décembre @zineetlyne_ , @les_soeurs_phenix , @couzinettescouture , @macarine.stmalo , @mpgrandi_art , @emmanuelleanger_manuefractory

Et à 14h, Rencontre avec Philippe Mouazan, auteur de “Yacinthe Pilorge”

Dimanche 21 décembre

@zineetlyne_, @atelierbriandine , @macarine.stmalo , @mpgrandi_art

12-20h Rencontre-dédicace avec Anne-Charlotte Sangam Delourme, “Oser la douceur”, aux Editions Jouvence

Et à 14h, Rencontre avec Philippe Mouazan, auteur de “Yacinthe Pilorge” .

Digue du Sillon 17 Rue des Dunes Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 37 18

