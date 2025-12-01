Marché de Noël à l’Alsacienne

Place de l’Église Beauchamps Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le Comité des Fêtes de Beauchamps vous invite à son grand marché de Noël à l’ambiance alsacienne ! Artisans, créateurs, producteurs, décor féérique et spécialités gourmandes tartes flambées, saumon grillé à la flamme, marrons chauds, vin chaud et bière de Noël.

Parade du Père Noël dans les rues à 19h et 20h30 le samedi, suivie du concours des Maisons illuminées.

Parking sur la place de la salle des fêtes. .

Place de l’Église Beauchamps 50320 Manche Normandie +33 7 80 57 63 33 comitedesfetesbeauchamps@gmail.com

English : Marché de Noël à l’Alsacienne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à l’Alsacienne Beauchamps a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Granville Terre et Mer